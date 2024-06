Ponte dell’Olio, Chiesa riconfermato: “La dedica è a mio fratello scomparso”

Alessandro Chiesa è stato riconfermato alla guida del Comune di Ponte dell’Olio: 28 anni, il primo cittadino esponente della lista “Pontolliesi per Ponte” ha vinto la corsa a due con Tiziana Lavalle (67 anni), scesa in campo la lista “Ponte viva”.

“Questa rielezione – ha spiegato Chiesa da nuovo sindaco – la dedico a mio fratello che mi guarda da lassù. Il nostro primo punto sarà il rilancio del centro sportivo, in un luogo storico e importante per un paese come nostro. Cosa mi aspetto? Cinque anni ‘normali’ senza gravi problemi e senza pandemia come quella del Covid”.