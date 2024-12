Dopo un anno e mezzo alla catena, il cane Max da aprile cerca una nuova casa

“Il cane Max era stato un regalo di Natale per un quattordicenne, per finire alla catena, e infine affidato a noi dallo scorso aprile. Speriamo ancora di trovare per lui un proprietario”. Sono parole di Giustina De Rosa, responsabile della Leal, lega antivivisezione per la sezione di Piacenza. Del cane Max si scrisse ad aprile ma da allora nessuno si è fatto vivo per adottarlo.

Per un anno e mezzo alla catena

“Noi – dice De Rosa – lo teniamo presso una struttura di accoglienza a Pontedellolio e ogni giorno viene portato fuori da un nostro operatore, ma la nostra speranza è che possa essere adottato da una famiglia. Purtroppo Max è un rottweiler, la sua unica colpa. Questa razza di cani è stata ingiustamente demonizzata, e adesso si fa fatica a trovare un padrone per Max. Ma io posso assicurare che è un cane buonissimo, un cane d’oro che non farebbe male ad una mosca”. Max per un anno e mezzo era stato tenuto ad una catena, ancorata alla parete di un salotto di casa. Ha due anni, e nonostante tutto ha subito fatto amicizia con altri cani e con i volontari della Leal che lo stanno accudendo.

Cerca casa

Il rottweiler era stato comprato per un ragazzo di 14 anni. “Tuttavia – ha raccontato la volontaria -un cane molosso di quella forza necessita di un padrone competente, è una bella responsabilità per un ragazzino di 14 anni. E’ andata a finire che il ragazzino non è riuscito a gestire il molosso e i genitori hanno infilato nel muro del salotto un gancio da cui hanno fatto partire una catena. Max è rimasto così per un anno e mezzo alla catena nel salotto di casa. Nonostante questo, si è rivelato un cane buonissimo, gioca e si lascia fare di tutto come fosse un peluche. Noi abbiamo ritirato il rottweiler su richiesta della famiglia che lo aveva adottato. L’alternativa era il canile. Adesso il rottweiler si trova a Ponte dell’Olio in una struttura dove vi sono altri cani con cui ha subito familiarizzato”.