Monticelli, rinviata di una settimana l’apertura della scuola dopo l’incendio

Resta chiusa un’altra settimana la scuola di Monticelli dopo l’incendio avvenuto la settimana scorsa nel seminterrato dell’edificio. Gli alunni proseguiranno la didattica a distanza nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre mentre primo novembre e giovedì 2 era già prevista la chiusura per Ognissanti e la commemorazione dei defunti e venerdì 3 novembre era stato concesso il ponte.

Salvo ulteriori proroghe, gli studenti torneranno a scuola lunedì 6 novembre. L’ordinanza del Comune verrà pubblicata nella giornata di oggi.

“La proroga si è resa necessaria per completare l’intervento di ripristino dei danni e la messa in sicurezza dell’edificio – ha specificato il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante -. La prossima settimana verrà fatto di nuovo il punto della situazione con i vigili del fuoco. Nel frattempo, abbiamo incontrato i rappresenti dei genitori e ci siamo attivati per trovare un altro edificio che possa ospitare gli studenti e fare lezione in presenza in caso di ulteriore rinvio”.

Le indagini degli inquirenti proseguono per far luce sulla vicenda.