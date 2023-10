Scuola di Monticelli, terzo incendio in un anno: istituto chiuso fino al 30 ottobre

“In seguito all’incendio avvenuto nei locali seminterrati della scuola di Monticelli, di comune accordo con i vigili del fuoco e con i dirigenti scolastico, ho deciso di tenere chiuso l’istituto fino al 29 ottobre: la riapertura del plesso scolastico è quindi prevista lunedì 30”.

Lo ha affermato ai nostri microfoni il sindaco di Monticelli Jimmi Distante, dopo il rogo di stamattina alla scuola del paese. Stamattina, infatti, gli alunni sono stati evacuati poco dopo il suono della campanella. Un denso fumo ha subito avvolto l’edificio di via Martiri della Libertà, in seguito ad un incendio le cui cause sono ancora da verificare, anche se – stando ad una prima ricostruzione – pare che ad innescare le fiamme sia stato un malfunzionamento o il surriscaldamento di un’apparecchiatura elettrica. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Fiorenzuola, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale e ai carabinieri di Monticelli. Subito avviate le indagini per ricostruire le cause.

Si tratta del terzo episodio da inizio 2023: lo scorso marzo, infatti, all’interno del plesso scolastico che ospita elementari e medie, si era verificato un principio d’incendio, anche in questo caso nei sotterranei dove si trovano i laboratori. Il secondo, un incendio vero e proprio, era avvenuto nel pomeriggio del 25 settembre scorso, con tanto di evacuazione degli studenti. Stamattina il terzo episodio.

“La chiusura della scuola – ha quindi aggiunto il primo cittadino – si è resa necessaria per poter mettere in sicurezza l’edificio. Per quanto riguarda i circa 300 ragazzi che frequentato l’istituto sarà la scuola ad organizzarsi, presumibilmente attraverso lezioni online. Sono consapevole del disagio e della preoccupazione dei genitori: c’è un’indagine in corso da parte di vigili del fuoco e carabinieri. Attendiamo le loro valutazioni”.