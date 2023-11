Fondazione, presentato il piano triennale: “Per welfare e istruzione 16,5 milioni”

“Grazie ad investimenti moderati, ma molto produttivi, garantiremo per i prossimi tre anni 16 milioni e mezzo di euro a disposizione della comunità, per progetti che saranno indirizzati prevalentemente al welfare”.

Lo ha spiegato oggi il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, che in apertura dell’evento “Generare Futuro” – ospitato nel palazzo Xnl di via Santa Franca – ha illustrato le linee strategiche dell’ente per il triennio 2024/2026.

“I progetti che finanzieremo avranno al centro i soggetti fragili: il nostro scopo sarà quello di proiettarli verso l’autonomia. I nostri progetti saranno legati anche al tema dell’istruzione, della formazione e dell’educazione. Qui entrano in campo i giovani, che cercheremo di valorizzare. Arriveremo poi all’arte e alla cultura, su temi che abbiamo già lanciato in questi anni e che consolideremo. Un programma ambizioso che vogliamo condividere con la comunità già alla partenza”.

Spazio poi all’ospite d’eccezione: la “Signora delle Comete” Amalia Ercoli-Finzi, prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica in Italia e una delle personalità più importanti al mondo nelle scienze e tecnologie aerospaziali. “I giovani – ha spiegato – devono essere consapevoli che sono loro i responsabili di quella che sarà la società del domani e quindi dovranno mettercela tutta. A loro consiglio di tenere duro, consapevoli che ce la possono fare. Fiducia in sé stessi e consapevolezza dei propri limiti: solo così potranno creare un futuro migliore”.

Nel corso dell’incontro, moderato dal direttore di Libertà Pietro Visconti, i giovani di Youthbank (progetto finalizzato alla costituzione di una “banca” formata da ragazze e ragazzi under25, che avranno a disposizione risorse economiche della Fondazione di Piacenza e Vigevano per sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei) hanno dialogato e rivolto varie domande ad Ercoli-Finzi.

“Siamo partiti dalla vita della professoressa Ecoli-Finzi – ha spiegato lo youthbanker Daniele Spina – chiedendole di illustrarci l’evoluzione delle tecnologie aerospaziali dagli anni ’60 ad oggi e come si immagina il futuro”.