“Opportunità che sa di futuro”. Studenti a colloquio con 120 imprese in Cattolica

Curiosità, entusiasmo, speranze, voglia di vivere nuove esperienze, crescere sia dal punto di vista lavorativo che umano. Gli stati d’animo dei tanti giovani, arrivati a Piacenza anche da altre facoltà e altre province per partecipare alla 28esima edizione del Career Day, l’iniziativa promossa dall’Università Cattolica del sacro cuore per agevolare l’incontro tra studenti e aziende.

“Un’edizione record caratterizzata dalla presenza di oltre 120 realtà pronte a interagire con gli studenti – il commento del direttore della sede di Piacenza e Cremona Angelo Manfredini -. È un anno particolare in cui si sente il bisogno di trovare un punto d’incontro tra giovani e mondo del lavoro”. Una giornata intera all’insegna della formazione. I partecipanti hanno infatti l’opportunità di interagire direttamente con le aziende presenti, partecipare a conferenze e seminari, esplorare opportunità di stage e lavoro, e presentare le proprie candidature per posizioni professionali qualificate.

Oltre alle aree espositive, l’evento offre la sezione “Training Point”, un percorso strutturato di attività e consulenze in italiano e inglese. Questo percorso prepara i partecipanti all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso simulazioni di colloqui, speed interview, valutazioni delle competenze, consulenze mirate su competenze tecniche e soft skills, nonché aree dedicate all’imprenditoria e alla pubblica amministrazione.

“Un’opportunità preziosa che spero di sfruttare al meglio” le parole di una studentessa arrivata apposta da Parma. “Ho lasciato un po’ di curriculum, ma ho apprezzato più di tutto la possibilità di dialogare e fare domande ai tanti rappresentanti di aziende presenti in università” spiega un’altra ragazza. “Vorrei lavorare nel mondo della moda – afferma un giovane -. Sono presenti tanti brand importanti ed è bellissimo potersi presentare e avere l’opportunità di giocarsi le proprie chances”.