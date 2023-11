Sabato 18 novembre open day alla Cattolica di Piacenza per le matricole

Domani, sabato 18 novembre dalle ore 8.30, il campus di Piacenza sarà protagonista del primo appuntamento del nuovo ciclo Open Day Unicatt, attraverso visite guidate, desk informativi e uno speciale aperitivo per orientarsi con gusto, sarà la sede di via Emilia Parmense, 84 a inaugurare il ciclo di appuntamenti che si svilupperà in tutti i campus dell’ateneo.

L’Open Day inizierà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti al welcome desk, alle ore 9.30,(in Aula E),si terrà l’apertura con un protagonista della scena culturale italiana, Davide Rampello, Direttore Artistico del Padiglione Italia a Expo Dubai 2020. Insieme a lui si discuterà, di innovazione nel settore agro-alimentare, ricerca, nuove generazioni e sostenibilità ambientale.

Dalle 10.30 fino 12.30 con turni ogni mezz’ora, si terranno le visite guidate al campus e al Collegio Sant’Isidoro che offriranno ai futuri studenti l’opportunità di immergersi nella vita universitaria.

I desk informativi dei corsi di laurea consentiranno colloqui con docenti, studenti e tutor, mentre quelli del Polo studenti, dei Servizi per l’inclusione, di EDUCatt, di UCSC International e del Centro pastorale illustreranno alcuni dei tanti servizi messi a disposizione dall’ateneo.

Alle 13, la mattinata si concluderà in bellezza con Aperiorienta.

Saranno numerose le attività dedicate agli studenti delle scuole superiori. Alle 10.30, (nell’Aula E) la Facoltà di Economia e Giurisprudenza proporrà la presentazione della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Doppia Laurea Diritto e Economia 5+1); alle 11.15, quella della Laurea triennale in Management per la sostenibilità; alle 12.00, sarà il turno della Laurea triennale in Economia aziendale e del Programma internazionale di studio Double Degree.

La Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, nell’Aula I, inizierà alle 10.30 con la presentazione della Laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie, mentre alle 11.15 si proseguirà con quella della Laurea triennale in Food production management/Management delle produzioni alimentari.

Nell’Aula G, alle 10.30 la Facoltà di Scienze della formazione presenterà la Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, mentre alle 11.15 si continuerà con quella della Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

Alle 12.30, nell’Aula I, si terrà la presentazione dei criteri di ammissione e contributi mentre già dalle 10.30 e fino alle 13.00, nelle Aule Alfa e Beta, sarà possibile sostenere i colloqui individuali di orientamento psicoattitudinale.

Per chi, invece, è già laureato o si sta laureando, nell’Aula Gamma alle 10.15 la Facoltà di Economia e Giurisprudenza organizzerà la presentazione della Laurea magistrale in Gestione d’azienda; alle 11.00 quella della Laurea magistrale in Food Marketing e strategie commerciali; alle 11.30 la Laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale, corso attivo nel campus di Cremona; alle 12.00 verrà presentata la Laurea magistrale in Global Business management e alle 12.30 la Laurea magistrale in Banking e consulting.

Nell’Aula Delta, alle 10.15 la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali incomincerà con la presentazione della Laurea magistrale in Agricoltura sostenibile e di precisione; alle 10.45 proseguirà con la Laurea magistrale in Agricultural and food economics, corso attivo nel campus di Cremona; alle 11.15 sarà la volta della Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari mentre alle 11.45 sarà protagonista la Laurea magistrale in Food processing: innovation and tradition, che si tiene a Cremona.

La Facoltà di Scienze della formazione, nell’Aula F, presenterà alle 10.30 la Laurea magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi per minori.

Dopo il primo appuntamento di Piacenza, gli Open Day dell’Università Cattolica proseguiranno il 25 novembre nel campus di Milano, l’1 dicembre in quello di Cremona, il 2 dicembre a Brescia e a Roma.

Per tutte le informazioni e per registrarsi, sul sito dell’ateneo è disponibile il link unicatt.it/eventi/orientamento/triennali-e-a-ciclo-unico/open_day_unicatt.html