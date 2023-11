Ottone, incidente tra auto e moto in località Losso: centauro in gravi condizioni

Sarebbero molto gravi le condizioni del motociclista rimasto coinvolto questo pomeriggio intorno alle 15.30 in un incidente stradale lungo la Statale 45 a Ottone, in località Losso. Stando alle prime informazioni raccolte, per cause ancora da accertare, il veicolo a due ruote si sarebbe scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Parma dall’elisoccorso.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà