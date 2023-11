Confapindustria: dal torneo di padel donazione alla Matita Parlante

Da un torneo di padel arriva una donazione per l’associazione “La Matita Parlante”. Per la precisione ammonta a ottocento euro il ricavato dell’iniziativa di sport e solidarietà promossa da Confapi Industria Piacenza: in tutto 24 imprenditori che per una serata hanno lasciato gli impegni d’azienda e hanno impugnato la racchetta per sfidarsi a padel. Il torneo, che quest’anno taglia il traguardo della seconda edizione, è stato fortemente voluto da Sara Brugnoni, imprenditrice di Santafranca60 e presidente del gruppo Unigec. Non a caso proprio lei, insieme al presidente Giacomo Ponginibbi e al direttore Andrea Paparo di Confapi Industria Piacenza, ha accolto nella sede dell’associazione la delegazione de “La Matita Parlante”: “Questo è il secondo anno che realizziamo un evento a sostegno de La Matita Parlante e siamo orgogliosi di avere avuto un’ampia adesione da parte degli imprenditori – spiega – è il nostro piccolo contributo a una realtà che fa tanto e si impegna per i ragazzi autistici e ci piace averlo potuto dare grazie alla collaborazione di tanti: gli imprenditori in primis ma anche di Pianeta Padel, dove si è svolto il torneo”.

Una dozzina sono state le aziende che hanno partecipato all’evento: Santafranca60, Centro Berni Odontoiatria E Medicina/Plm Engineering Group Srl, Cinquep, Bakery Basket, Asi Srl/Med, Montagnapav, E.G. Toyota Material Handling Srl, Allianz, Bft Burzoni, Bolzoni Spa, Metronotte e Rajapack.

“Da due anni collaboriamo per la realizzazione di questo evento solidale – spiega Andrea Marchi di Pianeta Padel – del resto come realtà siamo sempre disponibili a dare una mano al territorio: lo facciamo per “La Matita Parlante”, ma anche per Progetto Vita e la Casa di Iris”.

Presente anche una rappresentanza di ragazzi autistici con l’educatrice professionale di Ausl e volontaria dell’associazione Paola Rossi: “Ringraziamo Confapi Industria Piacenza che da diverso tempo sostiene le nostre iniziative – spiega – e chissà che in futuro non si riesca anche a organizzare un torneo inclusivo fra gli imprenditori e i ragazzi: sarebbe bello”.

“Già lo scorso anno era stato organizzato questo torneo e ha avuto successo: quest’anno non ha fatto eccezione – conclude Ponginibbi con Paparo – del resto la nostra associazione è sensibile verso il territorio e le realtà impegnate nel sociale”.