Cattolica, al via il Dottorato Agrisystem: “Trentatré giovani da tutto il mondo”

È partito ufficialmente oggi, con il welcome day, il nuovo ciclo del Dottorato per il sistema agroalimentare – Agrisystem: sono 33 i giovani provenienti da tutto il mondo che hanno appena intrapreso all’Università Cattolica di Piacenza il percorso di formazione e ricerca che li condurrà, al termine di tre anni di intenso lavoro, a conseguire il titolo di dottore di ricerca, il terzo e più alto livello della formazione universitaria in Italia e nel resto del mondo.

Dal 2006 ad oggi sono 234 i giovani ricercatori che hanno completato il percorso di dottorato, a cui si aggiungono i 129 dottorandi in corso, di cui 33 neoammessi a questa edizione, sia italiani che internazionali.