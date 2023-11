Bettola, Farini e Ponte dell’olio unite contro la violenza sulle donne

E’ stato un momento sentito perché molto spontaneo quello che si è tenuto a Bettola nella mattinata del 25 novembre. L’amministrazione comunale, ed in particolare l’assessore Claudia Ferrari, ha promosso un momento per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne cui hanno partecipato sindaci ed amministratori comunali di Bettola, di Ponte dell’olio e Farini, e diversi cittadini. Si sono riuniti all’esterno del municipio, attorno alla panchina rossa che l’assessore Ferrari e il consigliere comunale Maria Cristina Piccoli hanno personalmente voluto come simbolo ben visibile (la panchina infatti rimarrà sul marciapiede in fondo allo scalone dei palazzi comunali in piazza Colombo).

“Basta violenza – dice Ferrari -. Occorre cambiare, ciascuno di noi deve cambiare mentalità come chi di dovere deve cambiare le leggi. Voglio invitare ciascuno a dare una mano alle donne: chi sente, chi vede, chi sa qualcosa, esca dalle proprie case a vada a parlare, a denunciare”. La parola poi, spontanea, ai bettolesi e ai presenti.

“Bisogna affrontare il problema amplificando il concetto di solidarietà e abbandonare l’indifferenza. Cerchiamo di essere attenti a uno sguardo triste o a una parola non detta”, dice Fiorella. “Oggi c’è l’urgenza – dice Davide -, ma dobbiamo educare i nostri bambini alla vita e non al senso del mercato che porta al possesso e a vedere la donna come oggetto e non come persona”.

“Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità”, conclude Ferrari, citando Papa Francesco.

Bettola ha anche una seconda panchina rossa, posizionata qualche anno fa da Avis e Comune, un ulteriore simbolo che rafforza la volontà di ricordare e iniziare il cambiamento.