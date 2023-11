Vigili del fuoco, il congedo del comandante Danilo Pilotti. “Piacenza resterà nel cuore”

​Ultimo turno di servizio per Danilo Pilotti, comandante dei vigili del fuoco di Piacenza dal maggio del 2019. “Questa città, le persone con cui ho lavorato e quelle che ho incontrato resteranno sempre nel mio cuore” le parole di Pilotti, visibilmente emozionato di fronte all’omaggio organizzato nella caserma di strada Val Nure. “Hai seminato qualcosa di importante – il commento del Direttore regionale dei vigili del fuoco Francesco Notaro, che si è rivolto direttamente al comandante prossimo al congedo -. Tutte queste persone non sono qui per circostanza. Ti ringrazio a nome del corpo dei vigili del fuoco. La famiglia dei vigili del fuoco ti rimarrà cucita addosso”.

“A Piacenza ho vissuto la prova più difficile della mia vita” ha precisato Pilotti ricordando gli anni segnati dalla pandemia da Covid. In merito alle note carenze di personale e di mezzi, il comandante ha sottolineato che la “situazione a Piacenza è in linea alla media degli altri comandi provinciali italiani”. “Sono convinto di lasciare il comando in condizioni migliori rispetto a come l’ho trovato e sono orgoglioso del lavoro svolto insieme ai miei collaboratori” ha poi concluso, prima di ricevere gli applausi e l’abbraccio dell’intera comunità. “Un giorno speciale per tutti – ha evidenziato il vicecomandante Vittoria Rossi -. Pilotti si è dimostrato sempre disponibile all’ascolto e ha saputo creare un clima di serenità all’interno del comando”.

A sostituire Pilotti arriverà il prossimo 20 dicembre dal comando di Pavia (lo stesso dal quale nel 2019 arrivò Politi) Pier Nicola Dadone.