Stop alla comunità “Le nuvole”, Ausl al lavoro per una soluzione alternativa

“L’ordinanza emanata dal Comune di Borgonovo va nella direzione di tutelare la sicurezza dei pazienti. L’Azienda, attraverso i propri servizi, è già impegnata nella ricerca di una soluzione alternativa per garantire una situazione di sicurezza per le persone attualmente ospitate nella comunità: nei prossimi 15 giorni si proseguirà in tal senso e si troverà la collocazione più appropriata per le condizioni di ciascun paziente”. Lo comunica l’Ausl di Piacenza in merito al futuro della comunità residenziale per adulti con fragilità psichiatriche di Borgonovo, gestita dalla cooperativa sociale “Le nuvole”, che sarà chiusa per la mancanza di alcuni requisiti di sicurezza.

