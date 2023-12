A-mano market, Babbo running e tanto altro: weekend di festa a Piacenza

Il fine settimana festivo di Piacenza si anima di iniziative, a cominciare dalla tre giorni di “A/mano Market Xmas Edition”, mercatino delle autoproduzioni che riunirà nella cornice dell’Auditorium Sant’Ilario gli stand di 45 artigiani, tra originali e artistiche idee regalo da scoprire con accesso libero dalle 10 alle 20, da venerdì 8 a sabato 10 dicembre. Si affianca così un’ulteriore proposta alle bancarelle del villaggio natalizio allestito in piazza Cavalli, aperte negli stessi orari.

E proprio all’ombra di Palazzo Gotico si susseguiranno numerosi appuntamenti, con attenzione particolare a famiglie e bambini per i quali si rinnova, nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18, l’opportunità di incontrare Babbo Natale nella sua casetta, ma anche di assistere a una serie di spettacoli. Venerdì 8, alle 17.30, saranno proprio i più piccoli ad aiutare il Bollaio Matto – nei panni di un inedito “Bubble Natale” a comporre una speciale lettera intessuta di bolle di sapone – mentre, sabato 9 andrà in scena delle 15.30 il talento degli artisti di Circo TaDam, tra teatro di strada, acrobatica, numeri di giocoleria e acroportes racchiusi nella trama di “Luna di caffè”. A seguire, alle 17, l’atteso concerto del Conservatorio Nicolini che vedrà protagonisti sul palco di piazza Cavalli, a ritmo di Jazz, la voce Marta De Leo, il pianoforte di Leonardo Concina, la chitarra di Davide Traforti, il contrabbasso di Jacopo Sgarzi, la batteria di Mattia Sivillica e il sax di Luca Ceribelli.

Tema sportivo e all’insegna della solidarietà per la mattinata di domenica 10, quando piazza Cavalli sarà teatro, alle 10, della partenza della Babbo Running, la tradizionale camminata e corsa non competitiva cui si partecipa indossando perlomeno il caratteristico cappello da Santa Klaus, che viene consegnato insieme a sacca e pettorina a tutti i partecipanti: le iscrizioni possono essere fatte, sino ad esaurimento dei posti disponibili, anche la mattina stessa dalle ore 9, ma è già possibile in questi giorni rivolgersi ai punti vendita autorizzati consultabili sul sito www.babborunning.it/piacenza. All’arrivo, previsto alle 11.30 in piazza Cavalli, dopo il tragitto di 5 o 8 km che si è scelto di percorrere, aperitivo e anolini sotto i portici di Palazzo Gotico. L’iniziativa, giunta alla 13° edizione, è a sostegno di Amop e Fondazione Ronald McDonald. Il tutto si intreccerà con la manifestazione agonistica “4 piazze running”, che avrà il suo fulcro sempre in piazza Cavalli.

Proprio per consentire lo svolgimento delle manifestazioni podistiche, solo nella mattinata di domenica 10 dicembre non farà tappa in piazza Cavalli il trenino gratuito che attraversa il centro storico ogni weekend, la cui presenza è confermata venerdì 8, sabato 9 e nella stessa giornata di domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

E sarà itinerante, anche se su trampoli e non a bordo di un mezzo di trasporto, lo spettacolo del violinista e dell’attore che il Circo TaDam proporrà per le vie del centro città tra coreografie, stornelli e virtuosismi nel pomeriggio di domenica 10, a partire dalle 15.30.

Infine, per chi volesse scoprire la bellezza di Piacenza da un insolito punto di vista tra “creature della luce e delle tenebre”, questo è il tema della visita guidata che lo Iat-R di piazza Cavalli propone sabato 9 dicembre dalle 15 alle 17, con prenotazione obbligatoria allo 0523-492001 o scrivendo a [email protected] (costo 10 euro dai 12 anni in su). Senza dimenticare la pista di pattinaggio su ghiaccio adiacente al Palasport di via Alberici o gli appuntamenti tra fede e cultura di “Natale ad Arte” organizzata da Museo Kronos della Cattedrale e da CoolTour, il cui programma è consultabile al link https://piacenzapace.it/natale-ad-arte .

Per una panoramica generale sui tanti eventi in calendario nel periodo natalizio in città, www.nataleapiacenza.it e l’omonima pagina Facebook.