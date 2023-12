“4 Piazze Running”: oltre 200 partecipanti ai nastri di partenza in piazza Cavalli

Oltre 200 partecipanti daranno vita quest’oggi alla prima edizione della “4 Piazze Running”, la novità organizzata da Atletica Piacenza, Italpose e Avis Piacenza con la collaborazione di Bewonder e associazione “Diamoci Dentro”. Piazza Cavalli sarà il cuore della giornata che si aprirà alle ore 10 con la tradizionale Babbo Running per i più piccoli, poi le gare vere e proprie con la competizione amatoriale al via alle 11 e infine il “clou” della top runner femminile alle 11.45 e la maschile alle 12.45. Saranno tutte sulla distanza dei 5 chilometri lungo le vie del centro e toccheranno quattro simboli cittadini: piazza Cavalli, piazza Borgo, piazza Sant’Antonino e piazza Duomo. Si ricordano le limitazioni al traffico, valide dalle ore 7.30 alle 14: circolazione vietata a tutti i veicoli in via Chiapponi, via Sant’Antonino, corso Garibaldi, via Poggiali, via Calzolai, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele tra largo Battisti e via XX Settembre, piazza Cavalli, piazza Mercanti, piazzetta Grida e via XX Settembre, solo residenti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso potranno transitare in via Mentana, via Manzini, cantone del Monte, via Poggiali (tra via Calzolai e via Mazzini), via Vigoleno, vicolo dei Cavalli, via San Martino, vicolo Cavalletto, vicolo Lampugnani, via Sant’Ulderico, via Illica, vicolo Sant’Ilario, vicolo Perestrello, via Croce, via Medoro Savini, via San Donnino, via Felice Frasi, via Carducci e via Sopramuro e sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in corso Garibaldi, via Chiapponi, via Poggiali, piazzetta Grida, piazza Cavalli e via Sant’Antonino; negli stessi orari l’area di stazionamento dei taxi si trasferirà da via Sopramuro e via Cavour al parcheggio del Cheope, nello spazio appositamente segnalato.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà