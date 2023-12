“Manca la targa dell’auto sul biglietto della navetta”: piacentini multati

Multato perché non ha scritto a biro la targa dell’auto sul biglietto regolarmente acquistato. È quanto successo l’altro giorno a un piacentino, sanzionato sul bus navetta che collega il parcheggio dello stadio con il centro di Piacenza. “I controllori hanno dato 77 euro di multa a me e altri 77 alla mia ragazza perché, pur essendo provvisti di biglietto, non avevamo scritto su di esso la targa della macchina – spiega il giovane sbigottito – fra l’altro diverse volte mi è capitato di usufruire della navetta e di mostrare il biglietto ai controllori, ma mai mi era capitata una cosa del genere”.

Riepiloghiamo il fatto: l’altro giorno il piacentino insieme alla sua fidanzata parcheggia l’auto al posteggio davanti allo stadio, prende il ticket dall’apposito macchinario e con quello sale a bordo della navetta. Arriva in centro, fa il suo giro e alla fine riprende l’autobus per tornare alla macchina. “Accade che ci siano i controllori sulla navetta, come già altre volte – spiega il cittadino – noi abbiamo mostrato il nostro biglietto, ma mi hanno detto che non andava bene perché sopra avrei dovuto scrivere la targa della mia auto a biro. Questo perché il parchimetro non fa scrivere la targa”.

La discussione va avanti per un po’ fino quasi alla fine del tragitto: “Eravamo ormai arrivati al parcheggio dello stadio e ho mostrato ai controllori la mia auto – spiega – niente, di fatto pur mostrando il biglietto regolarmente pagato e la macchina ci hanno dato la multa”.