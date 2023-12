Domani Groppi non dovrà lasciare la sua abitazione. Il caso arriva a Strasburgo

Il caso di Sandro Groppi approda a Strasburgo. L’avvocato Francesco Gueli – che da anni segue le sfortunate vicende del pensionato al quale è stata pignorata la casa – ha presentato un ricorso urgente alla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Un’iniziativa in seguito alla quale è stato prorogato in extremis l’appuntamento di domani: l’anziano, che compirà 87 anni il 31 dicembre, avrebbe dovuto definitivamente lasciare l’appartamento di via Emmanueli pagato 369mila euro nel 2007. Il giudice Evelina Iaquinti del tribunale di Piacenza ha deciso di differire le operazioni di rilascio dell’immobile e fissato un’udienza tra le parti il 16 gennaio. Decisione presa, fra l’altro, per la necessità di attendere il pronunciamento della Corte di Strasburgo.

Il ricorso all’organo giurisdizionale internazionale presentato il 29 novembre ha innescato un meccanismo a catena.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’