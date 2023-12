Dodici chili di “lumas”, tutti spazzolati via in poche ore. L’edizione numero 34 della Sagra della lumaca riempie di visitatori le vie di Bobbio e fa conoscere non solo il paese ma le sue tradizioni in vista del Natale.

Le lumache in umido, infatti, che vengono servite sulle tavole del territorio al pranzo della Vigilia, sono uno dei cinque prodotti De.Co. – denominazione comunale di origine – certificati nel 2019, insieme a maccheroni con l’ago, croccante, bracchettone e la celebre torta di mandorle.

Per la degustazione gratuita in piazza Duomo, offerta dal Comune e preparata per ore con cura dai volontari del sodalizio Ra Familia Bubieiza, si è rispettata la ricetta originale con lumache dell’allevamento a chilometro zero di StefanoBrugnelli e famiglia a Centomerli di Bobbio.