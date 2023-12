Legnania va in fiamme, i vicini danno l’allarme e salvano l’abitazione

La legnaia di un’abitazione di Bilegno, frazione di Borgonovo, è stata divorata dalle fiamme nel tardo pomeriggio di oggi. A dare l’allarme, i vicini di casa, che hanno sentito prima l’odore acre di legna bruciata, poi hanno visto l’incendio.

Sul posto i vigili del fuoco di Castel San Giovanni, che con il loro tempestivo intervento hanno evitato che le fiamme raggiungessero l’abitazione principale. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito.

Sul posto anche i carabinieri di Borgonovo per le verifiche del caso, anche per capire le cause dell’incendio.