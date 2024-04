Sicurezza stradale, a Borgonovo 300 alunni a lezione dalla polizia locale

A Borgonovo la settimana dedicata alla sicurezza stradale coinvolge oltre 300 alunni delle scuole elementari. Per loro in piazza Garibaldi la Polizia locale ha allestito un percorso all’interno del quale i futuri utenti della strada imparano a riconoscere segnali di stop, limiti di velocità, attraversamenti pedonali.

Insieme alla Polizia locale si apprendono anche piccole norme di comportamento come ad esempio parcheggiare la bicicletta in modo corretto invece che lasciarla a casaccio dove capita. Altre sono regole di civiltà, come il non occupare abusivamente i parcheggi riservati alle persone diversamente abili.