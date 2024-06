È “caccia” agli evasori a Borgonovo, risarcimento invece a chi ha pagato troppo

Il Comune bussa alla porta degli evasori. In questi giorni sono partite le lettere di sollecito per cercare di recuperare 139mila euro di Imu più altri 80mila euro di Tari non pagate nel 2019. Gli importi si riferiscono ai soli primi sei mesi del 2019, anno fino a cui sono arrivate le verifiche fin qui effettuate dagli uffici comunali.

A quanto pare la tassa più ignorata è quella sui rifiuti, la Tari, se è vero che una famiglia su sette non la paga e solo il 15% dell’evaso viene recuperato. Va meglio con l’Imu per cui le casse del comune riescono a recuperarne un quarto, pari al 25% circa.

C’è però anche chi ha pagato troppo, tanto che le casse del Comune devono restituire circa 15mila euro.