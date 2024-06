Frontale alle porte di Fabbiano: all’ospedale coppia di 72 e 65 anni e un 23enne

Un incidente stradale fra tre veicoli si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 28 giugno lungo la Provinciale 412, nei pressi dell’incrocio con la strada che porta a Fabbiano di Borgonovo. In questo tratto di rettilineo, per cause al vaglio della polstrada, si sono scontrate un’auto su cui viaggiavano marito e moglie di 72 e 65 anni, di Pianello, e un altro mezzo guidato da un 23enne, anch’egli pianellese. Con lui c’erano altre tre persone. In seguito allo schianto una delle due auto ha finito per urtare una terza vettura che sopraggiungeva sulla Statale. I due coniugi sono rimasti bloccati nell’abitacolo e per liberarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 di Castel San Giovanni, l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e quella di San Nicolò nonché l’elisoccorso di Parma che però poi è rientrato vuoto. La coppia di anziani e il 23enne sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza: non risultano in pericolo.