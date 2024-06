Borgonovo, nuova pediatra in paese: in servizio dal 1º luglio

I bambini di Borgonovo avranno una nuova pediatra. Dal primo di luglio prende servizio come pediatra di libera professione, nella casa della salute di via Seminò, Mariasole Magistrali.

Medico e mamma 36enne originaria di Castel San Giovanni, residente in Valtidone, la nuova pediatra dice di voler diventare “un punto fermo per tutte le famiglie”. Con l’arrivo della nuova pediatra dovrebbe concludersi un periodo di transizione durante il quale si sono alternate diverse figure, tutte professionalmente valide, ma che non hanno potuto garantire continuità. “Per quel che mi riguarda – dice Mariasole Magistrali – prendo servizio con l’intenzione di non muovermi più”. Laureata in medicina a Pavia, specializzata in pediatria con un master in allergologia, attualmente Magistrali lavora nel reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza.