Castel San Giovanni: pensionati donano mille euro all’hospice di Borgonovo

A Castel San Giovanni, i pensionati del centro di viale Amendola hanno donato mille euro all’hospice di Borgonovo, i fondi generosamente donati, serviranno per rendere più confortevoli le camere degli ospiti della casa e per le cure palliative. Per i soci del centro di viale Amendola, la donazione alla casa per i servizi e per le cure palliative, è solo l’ultima di una lunga lista di realtà supportate e aiutate, durante l’anno dai soci. Già in primavera, erano stati destinati 400 euro agli alluvionati della Romagna, altri 300 euro sono stati destinati ai ragazzi diversamente abili “dell’Isola che non c’è”, e per penultimi ma non per importanza altri 300 euro ai volontari del “Carrello solidale onlus”. Spiega il presidente Angelo Lavelli, “Cerchiamo di aiutare tutte le realtà di cui siamo a conoscenza che, con il loro operato, sostengono il territorio”. Per l’ultimo dell’anno, i soci del centro si troveranno in viale Amendola per festeggiare in compagnia, con il tradizionale cenone di fine anno.