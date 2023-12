Bettola, a tre studenti le borse di studio in ricordo delle vittime dell’alluvione 2015

C’è un appuntamento ormai fisso a Bettola, che si ripete da otto anni, da quando il Ginnic Club Piacenza, con il Tennis Club Borgotrebbia e tante associazioni di Bettola, commercianti, volontari ed il Comune di Bettola hanno messo in campo la “Marcia in ricordo di un amico”, la manifestazione podistica che aiuta a non dimenticare le tre vittime dell’alluvione del 14 settembre 2015 Filippo e Luigi Agnelli e Luigi Albertelli, e che ha sempre uno scopo benefico. L’appuntamento fisso è la consegna di un contributo economico ai tre studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Fermi” di Bettola che si sono distinti per il loro impegno durante il percorso di studi.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’