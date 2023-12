Bimbo di 10 mesi muore all’ospedale a Natale: era arrivato per una polmonite

Una famiglia piacentina sta vivendo ore di disperazione. Un bimbo di 10 mesi è morto il giorno di Natale all’ospedale di Piacenza dove era stato portato dai genitori per una sospetta polmonite. Ma il piccolo sarebbe poi spirato per altre cause.

“Un arresto cardiaco improvviso e del tutto imprevedibile”. Così il professore Giacomo Biasucci, direttore dell’unità operativa di pediatria e neonatolgia dell’ospedale di Piacenza, descrive il quadro clinico del bimbo. Una tragedia immane per la famiglia che aveva portato il piccolo in ospedale a causa di una polmonite che si era manifestata il giorno della Vigilia. Il primario – che insieme ai colleghi della pediatria e all’équipe di rianimazione ha seguito attimo per attimo l’evoluzione sanitaria del bimbo – sottolinea che “la crisi cardiaca non ha nulla a che vedere con la patologia respiratoria per la quale era entrato in ospedale”. L’ipotesi è che il decesso sia riconducibile a “una malformazione congenita dell’apparato gastro-intestinale che ha causato la compressione del cuore e l’arresto cardiaco”. La conferma verrà dall’esito dell’autopsia eseguita dall’Ausl.