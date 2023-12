Con la “Festa del Gigi” divertimento e solidarietà: donati 50mila euro nel 2023

Si avvicina la fine di un anno ricco di soddisfazioni per chi ha ideato e continua a promuovere nell’area piacentina “La Festa del Gigi”. Il fondatore di questo marchio, diventato un simbolo di intrattenimento gioioso e intelligente, è Luigi Marazzi, appassionato della disco music degli anni ’70 e delle trame vivaci delle tendenze musicali degli anni ’80. Da qualche tempo, il Gigi ha scelto di legare molte delle sue iniziative a finalità benefiche, riuscendo a donare importanti somme a chi si trova in situazioni di bisogno o disagio. Solo nel 2023 Marazzi è riuscito a donare circa 50mila euro: “Una cifra importante, ne sono fiero. Le donazioni sono state così distribuite, 32 mila euro a favore di Fondazione Humanitas per la Ricerca con l’obiettivo di completare una raccolta fondi da destinare alla lotta al tumore al pancreas. Splendida serata in una Piazza Cavalli che trasmetteva magia. Ancora in connessione con Fondazione Humanitas attraverso l’organizzazione di un “cicloraduno” da cui siamo riusciti a ricavare oltre 2 mila euro. Poi 8 mila euro li abbiamo raccolti a Pianello, sempre la scorsa estate in collaborazione con la Pro Loco, per sostenere un progetto che mette al centro l’Istituto comprensivo Matteucci di Faenza duramente colpito dall’alluvione in Romagna. Nel novero – aggiunge Marazzi – rientrano anche 7mila euro per la Croce Bianca, presieduta dall’avvocato Alessandro Miglioli, vice presidente di Editoriale Libertà. La stretta collaborazione tra la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza e “La Festa del Gigi” continua a dimostrarsi solida e duratura. L’ultimo atto di questo incrocio di visioni si è svolto al Grande Albergo Roma, in una serata che ha messo in luce l’impegno di entrambi i partner”.