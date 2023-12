Veicoli elettrici, Gruppo Bossoni: “Studiamo ricariche dalla rete domestica”

Gli esperti dell’automotive prevedono un incremento delle vendite nel mercato dei veicoli elettrici anche se la diffidenza degli italiani verso questa tecnologia è ancora presente e solleva interrogativi rilevanti. “Al termine del 2023 – ricorda Matteo Albanese, direttore generale del Gruppo Bossoni Automobili – solo il 4% delle immatricolazioni totali sarà rappresentato da veicoli elettrici, un dato ancora insufficiente. In molti stati importanti l’industria dell’auto elettrica ha raggiunto livelli record, ma in Italia i numeri rimangono al palo, con una crescita più lenta del previsto. L’Italia si posiziona in fondo alla classifica del mercato elettrico europeo, sottolineando una certa diffidenza degli italiani verso questa tecnologia. Siamo, però, leader in Europa nel rapporto tra numero di colonnine e auto circolanti: 47 mila quelle pubbliche in Italia. Si tratta di un dato significativo, ma va considerato anche il limitato numero di veicoli in circolazione. Il Gruppo Bossoni sta attualmente sviluppando anche innovativi pacchetti di ricarica progettati per garantire al cliente specifiche autonomie attraverso il ricaricamento elettrico direttamente dalla rete domestica. L’anno prossimo ci saranno significative novità, tra cui ad esempio il debutto sul mercato dell’Audi Q6 e della ID7, prima station wagon completamente elettrica del marchio Volkswagen. Nel frattempo, continuiamo a migliorare costantemente i nostri modelli, ottimizzandone l’efficienza e l’autonomia”.

Nonostante i quattro anni precedenti siano stati caratterizzati da complessità nel settore automobilistico, con eventi sovrapposti come la pandemia da Covid, la crisi dei semiconduttori, l’inflazione, conflitti bellici e l’aumento dei tassi di interesse, il 2023 ha rappresentato un anno di progresso. Questi avvenimenti hanno profondamente agitato il mercato, ma si intravedono segnali di ripresa. “Il 2023 di Bossoni Automobili – commenta Albanese – si è rivelato un anno di importanza fondamentale, con un aumento del 18% nel fatturato rispetto all’anno precedente: la nostra holding ha registrato un volume di affari pari a 900 milioni di euro, la posizione nel panorama aziendale è eccellente, attestandoci come la terza azienda nel settore in Italia. Attualmente, Bossoni Automobili conta su 870 collaboratori, opera attraverso 40 punti vendita e rappresenta ben 18 brand. Piacenza riveste un ruolo strategico per noi che rappresentiamo sul Audi, Audi, Volkswagen e Mercedes: crediamo fortemente nelle sue potenzialità e intendiamo investire per sviluppare il business e soddisfare sia una clientela premium che più generalista. Nel corso del 2024 abbiamo in programma l’apertura a due brand cinesi, segnando la loro prima presenza in Italia. Questa è una testimonianza del nostro impegno continuo nel fornire un’ampia gamma di scelte ai nostri clienti e nell’espandere le nostre prospettive di mercato”.