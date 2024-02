Sabato 24 e domenica 25 Bossoni Automobili presenta la rinnovata T-Cross

La Volkswagen T-Cross esce sul mercato in una versione aggiornata, evidenziando il costante impegno della casa di Wolfsburg verso l’evoluzione dei propri modelli. Dopo il successo di vendite di circa 1,2 milioni di unità in poco più di tre anni, Volkswagen ha deciso di rinnovare ulteriormente questo modello con un restyling.

Per scoprire le caratteristiche e i miglioramenti del City Suv, che incarna il carattere distintivo della casa tedesca

Scoprire la T-Cross significa immergersi in un mondo di innovazione e comfort, pronto ad affrontare le sfide della vita urbana con grinta e stile. Le novità principali del T-Cross riguardano alcuni aggiornamenti estetici e un leggero incremento delle dimensioni, confermando l’attenzione della casa automobilistica verso il continuo miglioramento dei propri veicoli.

Novità in tutti gli aspetti

Con i 27 mm in più si arriva a quota 4,135 metri di lunghezza. In evidenza le linee decise e la griglia del radiatore più ampia.

Per quanto riguarda le motorizzazioni sempre presente il turbo benzina TSI 1,0 (col 110 cv che guadagna 6 cv, raggiungendo quota 116 cv, e viene abbinato in opzione anche all’automatico DSG) e il 1,5.

La versione base presenta ora nuove funzionalità come ad esempio i nuovi fari a led anteriori e posteriori garantendo un’estetica moderna e sofisticata, telecamera multifunzione, display dinamico della segnaletica stradale e Digital Cockpit, proposto in due dimensioni: 8″ per l’allestimento Life e 10,25″ per le versioni Style e R-Line, offrendo così una visione chiara e completa delle informazioni di guida.

Tre allestimenti per rispondere a ogni passione

La gamma della nuova Volkswagen T-Cross offre tre interessanti opzioni: Life, Style e R-Line, ciascuna con caratteristiche distintive per soddisfare i diversi gusti dei clienti. Al top della gamma troviamo gli equipaggiamenti Style (che si distingue per l’eleganza) e R-Line (per gli amanti delle versioni sportive).

Inoltre, sono disponibili nuovi colori vivaci come il grape yellow, insieme a eleganti tonalità metallizzate come clear blue e kings red.

Interni sempre più tecnologici

All’interno dell’abitacolo, troviamo un Digital Cockpit. Inoltre, è presente l’App-Connect wireless per Android Auto ed Apple CarPlay, che consente di collegare facilmente dispositivi mobili al sistema di infotainment. Lo schermo dell’infotainment, con tecnologia touch e design flottante, si integra armoniosamente nell’abitacolo, mentre il nuovo volante multifunzione offre un’esperienza di guida ancora più confortevole e intuitiva.

