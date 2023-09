Nuova Volkswagen ID.3: domani e domenica provala al “porte aperte” di Bossoni

La seconda generazione di ID.3, l’auto della svolta elettrica di casa Volkswagen, si presenta al pubblico in occasione del “porte aperte” di lancio in programma domani, sabato 23, e domenica 24 settembre nella concessionaria Bossoni Automobili che si apre su via Emilia Pavese 111, a Sant’Antonio.

È possibile prenotare un appuntamento in showroom per provare il modello che ha subito un aggiornamento sia degli interni che dell’abitacolo.

Il restyling di ID.3 coincide anche con il lancio di un nuovo prodotto finanziario Volkswagen, il noleggio ID.eal. Si tratta di una formula che prevede un noleggio a lungo termine di 24 mesi, con possibilità di estinzione anticipata della propria ID.3 usufruendo di diversi vantaggi sulle penali previste. Il cliente è, quindi, libero di cambiare la sua Volkswagen elettrica dopo 6 mesi. Una soluzione destinata ai privati, con anticipo zero e rata mensile da 449 euro. Prevista la possibilità di passare ad un altro modello della gamma Volkswagen già dopo sei mesi, senza alcuna penale. Il chilometraggio massimo compreso nel canone è di 20 mila chilometri su 24 mesi.

Se non doveste decidere di interrompere anzitempo, ID.eal è un noleggio che comprende copertura Kasko, furto, incendio e cristalli, RCA, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria. Per accedere all’estinzione anticipata, il cliente dovrà stipulare un nuovo contratto per una nuova Volkswagen tramite uno dei prodotti offerti da Volkswagen Leasing, Volkswagen Bank o Volkswagen Financial Services, a sua scelta.

La nuova Volkswagen ID.3 è proposta in due versioni equipaggiate dello stesso motore posteriore (204 CV di potenza e 310 Nm di coppia massima) che si distinguono per la diversa capacità della batteria. E quindi Pro Performance con batteria da 58 kWh e 428 km d’autonomia oppure Pro S con batteria da 77 kWh e 558 km d’autonomia. Entrambe le versioni sono compatibili con la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW. Utilizzando una colonnina da 170 kW è possibile passare dal 5% all’80% dell’energia di ID.3 Pro in 30 minuti. L’operazione di ricarica viene agevolata con il sistema “Plug & Charge”.

La Volkswagen ID.3 è la primogenita della gamma a zero emissioni basata sulla piattaforma Meb. La mobilità elettrica di Volkswagen continua a progredire con Nuova ID.3: le linee nette degli esterni conferiscono a quest’auto elettrica un aspetto più dinamico, gli interni sono caratterizzati da materiali di alta qualità e numerosi sistemi di assistenza sono offerti di serie.

Nuova ID.3, grazie all’incredibile manovrabilità e alle numerose tecnologie innovative, è la massima espressione della mobilità completamente elettrica. Il nuovo software ID., costantemente migliorato, include comode funzioni di ricarica come Plug & Charge e applicazioni pratiche che possono essere installate anche dopo l’acquisto del veicolo.