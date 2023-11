Bossoni Automobili: il 18 e 19 novembre il “porte aperte” per la nuova T-Roc Sport

Il futuro abbraccia la nuova T-Roc Sport di Volkswagen: personalità inimitabile, design inconfondibile, spirito dinamico. La concessionaria Bossoni Automobili di Piacenza (via Emilia Pavese, 111, in località Sant’Antonio; contatti per informazioni 0523 190 8060) ha programmato, sabato 18 e domenica 19 novembre, un “porte aperte” per il pubblico, mirato ad approfondire la conoscenza del nuovo suv sportivo. Dettagli unici rendono il suo aspetto distintivo, con un look che ne ridefinisce il carattere e ne sottolinea l’indole sportiva. Nello showroom di Bossoni Automobili i visitatori, supportati da uno staff competente e affidabile, potranno ammirare il modello in uno speciale allestimento in edizione limitata.

Il Gruppo Bossoni Automobili è azienda leader nel settore automotive italiano. Fondata nel 1987 dal Presidente Giacomo Bossoni, vanta 18 sedi distribuite capillarmente nelle province di Brescia, Cremona, Mantova e Piacenza.

La nuova edizione speciale del suv di Wolsfburg si basa sulla versione “Life”, alla quale aggiunge i cerchi da 18″ e una ricca dotazione di serie, disponibile per tutti i motori. Si tratta di un allestimento in tiratura limitata ideato per offrire tutti gli accessori più richiesti di serie.

Una vettura avveniristica

L’aspetto sportivo e la personalità del nuovo T-Roc vengono esaltate da dettagli di equipaggiamento che regalano agli esterni ancora più forza espressiva e agli interni un’atmosfera ancora più esclusiva.

Sul T-Roc, il Digital Cockpit di serie visualizza le informazioni più importanti per il guidatore su un display a colori da 8” con grafiche accattivanti. Attraverso il volante multifunzione, durante la marcia si può accedere comodamente a funzioni quali audio, telefono o sistemi di assistenza alla guida. Su richiesta è possibile dotare l’auto di Digital Cockpit Pro1: grazie al suo schermo ad alta risoluzione da 10,25” (26 cm), questo sistema offre l’accesso a un’ampia gamma di opzioni per configurare i display supplementari, ad esempio per visualizzare la mappa di navigazione direttamente dietro al volante.

Il nuovo modello Volkswagen, inoltre, è dotato di serie del sistema di assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist. È incluso anche il sistema di assistenza alla frenata di emergenza Front Assist, che riconosce i pedoni e i veicoli e frena automaticamente la vettura in caso di pericolo riducendo la gravità o, idealmente, evitando del tutto l’incidente. A richiesta, Nuovo T-Roc può essere dotato di altri sistemi di assistenza alla guida come l’IQ.DRIVE Travel Assist, che gestisce la vettura in maniera quasi autonoma.