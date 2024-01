Pet a pieno ritmo in ospedale a Piacenza: 200 esami e un quarto medico in arrivo

La Pet sta lavorando a pieno ritmo all’ospedale di Piacenza. E già il 2 gennaio ha ripreso a funzionare, dopo una brevissima pausa per San Silvestro. Entro questa settimana avrà toccato quota 200 esami eseguiti da quando è entrata in funzione a fine novembre. C’è una forte attesa e molti pazienti hanno bisogno di iniziare o di veder modificata una terapia, quindi l’esame diventa importante spiega il responsabile della medicina nucleare, Massimiliano Casali. Intanto è in formazione il terzo dei cinque tecnici assegnati e per aprile si attende l’arrivo del quarto medico già formato a sua volta sull’utilizzo della preziosa apparecchiatura diagnostica.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ