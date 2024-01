Borse griffate sequestrate in via XX Settembre: venditore abusivo nei guai

Marchi delle più importanti griffe italiane e francesi contraffatti erano in possesso di un venditore abusivo sorpreso questa mattina, 10 gennaio, in pieno centro a Piacenza, in via XX Settembre angolo via San Giuliano, dalle pattuglie della Polizia locale impegnate nel consueto servizio anti-degrado durante il mercato settimanale con controlli mirati in particolare al contrasto dell’abusivismo. La merce (soprattutto borse, ma anche cinture e giubbotti) è stata sequestrata e l’uomo – originario del Senegal, regolare sul territorio – ora rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 2.582 euro fino a un massimo di 15.493 euro con la possibilità di pagamento in forma ridotta di 5.164 euro. A carico del venditore abusivo è stato anche emesso un ordine di allontanamento dalla zona in cui è stato sorpreso nell’attività illecita.

