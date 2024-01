Ricordato Giancarlo Mandelli a trent’anni dalla morte. In arrivo due borse di studio

Una giornata per ricordare l’imprenditore Giancarlo Mandelli morto trent’anni fa, il 13 gennaio 1994. Insieme ai fratelli Sante e Umberto, Giancarlo ha portato a livelli internazionali la Mandelli di via Caorsana fondata dal padre Renato. Alla meccanica fu unità con grande lungimiranza l’elettronica e poi l’informatica. La macchina utensile intelligente di Mandelli fu una novità mondiale. All’istituto Romagnosi, dove Giancarlo si è diplomato in ragioneria, sono state istituite anche due borse di studio per studenti di economia aziendale meritevoli, grazie allo sponsor Polenghi Group.