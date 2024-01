Arte e anziani: donati quadri in mostra nella casa di riposo “Duemiglia” alla Besurica

Un luogo più caldo e accogliente grazie alla solidarietà dell’artista Italo Saltarelli. Attraverso le opere del pensionato piacentino, realizzate in legno e donate agli anziani, il salone della casa di riposo Sereni Orizzonti in strada Agazzana è stato abbellito per circa un mese. I dettagli nel servizio a cura di Thomas Trenchi.