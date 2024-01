“Mi apra, è la polizia”. In realtà è una truffa: anziana derubata di 700 euro

Finto poliziotto bussa alla porta di un’anziana con una scusa, si fa ricevere nell’appartamento e deruba la donna di 700 euro. È accaduto venerdì pomeriggio a Castel Sa Giovanni: vittima dell’imbroglio una donna di 87 anni. Il malvivente si è “accontentato” di arraffare soltanto il denaro contante, lasciando al loro posto i gioielli. La padrona di casa si è resa conto solo in un secondo momento del raggiro e ha telefonato ai carabinieri. Il finto poliziotto è stato descritto come un uomo di carnagione chiara, alto circa un metro e settantacinque centimetri, capelli scuri e dall’apparente età di circa 50 anni. L’uomo ha sempre parlato in perfetto italiano senza particolari inflessioni dialettali.

I militari dell’Arma hanno avviato i primi accertamenti.