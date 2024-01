“La mia magia che non va in pensione”. Trevisan, illusionista da medaglia d’oro

La sua magia più grandiosa, crediamo, è stata far durare una meravigliosa storia d’amore 57 anni e tutti quelli che verranno ancora. La “loro” magia più grandiosa, anzi, per come si scambiano sguardi di intesa. Lui è Gennaro Trevisan, 79 anni, dal 1999 storico presidente dell’Ente nazionale sordi di Piacenza (oggi presieduto da Natalia Tuzza), lei è Bruna Zanetti (gli anni di una signora non si dicono mai, ma ci si stupirebbe a saperli). Gennaro e Bruna si conobbero all’Ente nazionale sordi di Piacenza, entrambi completamente privi dell’udito a seguito di una grave forma di meningite, quando erano ancora giovanissimi. Da quell’incontro non si sono più lasciati. Il mago Trevisan, che aveva mosso i suoi primi passi nella magia e nell’illusionismo quando frequentava l’istituto per sordomuti della Madonna della Bomba sul Pubblico Passeggio, indossato il frac non perse tempo e arruolò subito la sua Bruna, bella e sorridente, che compare al suo fianco in migliaia di performance in giro per l’Italia e il mondo. La magia, Bruna e Luisa, la madre, tra i grandi affetti della sua vita. Trevisan ha appena ricevuto dal Club Magico Italiano l’attestato di “maestro di magia al merito con medaglia d’oro”, dopo 60 anni di carriera tra l’Italia e il mondo.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’