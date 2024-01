Sant’Antonio Abate, in 200 alla tradizionale messa nella stalla a Campremoldo Sotto

Circa duecento persone non hanno rinunciato neppure quest’anno alla tradizionale messa di Sant’Antonio Abate all’interno dell’azienda agricola Fugazza di Gragnano, tra Campremoldo Sotto e Gragnanino, uno degli appuntamenti più genuini che tengono vivo il legame con la terra, l’agricoltura e l’allevamento. È stata naturalmente l’occasione per i dipendenti dell’azienda agricola di ritrovarsi assieme ma anche per gli amanti degli animali (che hanno portato il proprio cane per la benedizione), per chi lotta contro l’abbandono di queste tradizioni contadine e per le famiglie coi bambini che hanno passato una domenica diversa lontani dai centri commerciali per accarezzare il muso di qualche mucca curiosa. La funzione religiosa è stata celebrata da don Andrea Campisi con il diacono Emilio Boledi alla presenza di Giacomo Fugazza, titolare dell’azienda che ospita l’evento ogni anno e della sindaca Patrizia Calza coi rappresentanti delle forze dell’ordine. Al termine, dopo la distribuzione del sale benedetto, non sono mancati generi di conforto: grazie al gruppo alpini di Agazzano, spazio per tutti al salame cotto e altre merende gustose, assieme al vin brulè.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’