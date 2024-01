Farmacia Corvi, bottega storica. “La città cambia noi restiamo sempre qui”

Si è rinnovata nel tempo restando sempre al civico 121 di Corso Vittorio Emanuele: la farmacia Corvi ha ottenuto il riconoscimento di “bottega storica” del Comune di Piacenza.

“L’attività è stata avviata da mio padre Giuseppe Corvi nel 1932, quando sono nato io” racconta Gianni Corvi, oggi 92enne che per una vita ha lavorato in farmacia prima di passare il testimone alle figlie Dina e Letizia. Una tradizione di famiglia che prosegue visto che anche il nipote Davide, figlio di Letizia, lavora nella stessa farmacia. “Oggi è cambiato tutto, la città, la strada. La farmacia però è sopravvissuta e per me è la cosa più bella” ha spiegato con orgoglio Gianni Corvi.

Un momento di festa ha accompagnato la consegna della vetrofania da parte dell’assessore al Commercio, Simone Fornasari. Sono una quarantina le botteghe storiche storiche iscritte all’albo del Comune di Piacenza.