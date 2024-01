La pittura incontra le auto d’epoca. Sabato verrà scelto il manifesto della Silver Flag

Un tocco di pennello come primo giro di chiave della prossima Silver Flag: sabato nella consueta cornice della Galleria della Borsa di Piazza Cavalli a Piacenza prenderà forma la locandina che accompagnerà la ventottesima edizione del concorso dinamico di restauro e conservazione, in programma i prossimi 21, 22 e 23 giugno con l’organizzazione del Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (Cpae), che richiamerà in Val d’Arda vetture esclusive e appassionati da tutto il mondo.

Protagonisti assoluti della giornata saranno gli studenti del liceo artistico “Bruno Cassinari”: dalle loro opere uscirà infatti l’illustrazione selezionata dalla giuria composta da Luca Manneschi (presidente commissione nazionale Cultura Asi), Alex Sacchetti e Andrea Vetrucci (designer di auto), Antonio Traversa (consigliere Asi), Marco Horak (critico d’arte) e Lorenzo Boscarelli (Presidente Aisa).

A misurarsi tra concept, colori ed idee saranno gli studenti del triennio del liceo piacentino. “Quello con la Silver Flag e con il Cpae è un appuntamento ormai fisso da più di quindici anni: la nostra scuola ha l’onore di disegnare la grafica che pubblicizza l’evento della Silver Flag – commenta il professor Cristian Arbasi –. Questo concorso offre la possibilità di misurarsi con la cartellonistica d’epoca che dal Futurismo pubblicizzava anche gare storiche come il Gran Premio di Monza: c’è lavoro di studio su grafica e car design e la possibilità di misurarsi con il disegno delle auto. In questi anni, nella lunga partnership con l’evento, alcuni ragazzi che hanno partecipato hanno scoperto la loro passione per il car design trasformandolo in un lavoro anche per importanti case automobilistiche”.

“I ragazzi del liceo Cassinari si metteranno in gioco con le loro opere per testimoniare la loro idea di vettura classica e di manifesto pubblicitario – le parole di Claudio Casali, presidente del Cpae -. Come sempre sarà una giornata di passione per ragazzi e anche per gli appassionati di automobilismo che potranno ammirare alcune splendide vetture Maserati esposte”. Non saranno infatti soltanto tele – fisiche o digitali – ma anche alcune vetture di grande pregio a colorare l’intera giornata ispirando ulteriormente i concorrenti. L’esposizione inizierà dalle 10 di sabato, verso le 17 si terranno le premiazioni dei studenti vincitori.