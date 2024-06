Tutto pronto per la Vernasca Silver Flag, anche una Lancia Stratos a biobenzina

Eleganza, linee curve, movimento ed il rombo di un’epoca passata; questo fine settimana nel borgo medievale di Castell’Arquato, sfileranno per la ventottesima edizione della Silver Flag ben 200 auto storiche da competizione, per il concorso dinamico di restauro e conservazione divenuto ormai celebre a livello internazionale.

Ad annunciarlo, assieme al neosindaco del paese Ivano Rocchetta, la consigliera del borgo Katia Capellini, l’assessore al turismo di Lugagnano Ivan Leppini, ed i vertici dell’organizzazione dell’evento: il presidente del Club Piacentino Auto e moto d’Epoca (Cpae) Claudio Casali, il vicepresidente del Cpae e commissario cultura di Automotoclub Storico Italiano (Asi) Giovanni Groppi e Roberta Ticchi, che con l’agenzia RobJoy segue la manifestazione da 25 anni.

SFILATA DI AUTO STORICHE

Come da tradizione, le auto si sposteranno a partire dal borgo sino a Vernasca, passando per Lugagnano e la sfilata quest’anno sarà dedicata a due anniversari importanti per gli appassionati del settore. Ricorre infatti il centodecimo anniversario della nascita della Maserati, casa automobilistica fondata da Alfieri Maserati a Bologna nel dicembre del 1914 ed il centenario della Bugatti Type 35 che fece il suo debutto al Gran Premio di Francia a Lione nell’agosto del 1924.

LANCIA STRATOS E BIOBENZINA

Tra le novità di quest’anno, la partecipazione della Lancia Stratos della collezione Bertone di proprietà Asi, alimentata a biobenzina. Il biocombustibile, fornito dall’azienda Coryton, si chiama “Soustain Classic Super 80” e riduce del 65% le emissioni di Co2 in atmosfera rispetto alle benzine tradizionali. I partecipanti potranno fare rifornimento con le loro auto storiche del biocarburante, perfettamente miscelabile con le benzine tradizionali.

Alla guida delle Lancia Stratos ci sarà Riccardo Patrese con all’attivo 256 gran premi di F1 e 6 vittorie e Miki Biasion, protagonista di vittorie leggendarie nel mondo del rally.

La Silver Flag 2024 ospiterà anche 25 Giuliette in occasione dei settant’anni dalla presentazione ufficiale dell’auto.

IL PROGRAMMA

A partire da venerdì 21, dalle ore 14 alle 18 le auto incominceranno ad arrivare in paese per la registrazione ed il ritiro dei numeri; alle ore 21 il concerto inaugurale dell’evento con l’Orchestra “La Toscanini Next” che si svolgerà a Vernasca.

La manifestazione entrerà nel vivo a partire da sabato dalle ore 11 con la prima salita verso Vernasca, alle 15,30 partirà poi la seconda salita. Le sfilate per i partecipanti saranno intervallate da un pranzo nei ristoranti del Borgo e da una cena di Gala nella piazza medievale. Domenica dalle ore 10,30 la terza salita, pranzo a buffet a Vernasca sull’antica Pieve e premiazione dalle 14,30 sempre a Vernasca.

Il sindaco Ivano Rocchetta: “La Silver Flag fa tantissimo per il Borgo, permette di far conoscere il nostro territorio in Europa e al mondo intero, sono infatti arrivati partecipanti dall’Australia nelle precedenti edizioni e quest’anno sono attese dal Giappone. È atteso un grande indotto turistico e noi come amministrazione vorremmo che questo settore possa dare alle nuove generazioni un futuro sostenibile e la Silver Flag rappresenta una prima spinta in questa direzione”.

La manifestazione è resa possibile grazie al patrocinio dei Comuni coinvolti, della Provincia di Piacenza, di Asi, Cpae e della Federation Internationale Veicules Anciens (Fiva) oltre che da una ventina di sponsor.