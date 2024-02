Movimenti sospetti tra le auto in sosta: cinque fermati, avevano precedenti

Cinque persone di etnia rom – di cui tre minorenni e di età comprese tra i 15 e i 42 anni, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio – sono state fermate da una pattuglia della Squadra Mobile nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Piacenza per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio.

I cinque erano a bordo di un’auto sospetta che si aggirava nei parcheggi dei un centro commerciale cittadino. In particolare, quattro di loro sono stati notati scendere dal mezzo e muoversi tra i veicoli parcheggiati, mentre il guidatore girava intorno a loro, come se stessero cercando una vittima. Dopo un breve pedinamento il veicolo è stato fermato in una via limitrofa al centro commerciale. Perquisiti e accompagnati in Questura, i maggiorenni sono stati colpiti dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per quattro anni da Piacenza. Le cinque persone sono risultate essere legate da vincoli di parentela e con dimora nell’Oltrepo Pavese. Sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile per verificare l’eventuale coinvolgimento in altri simili episodi.