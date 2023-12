Da inizio 2023 rilasciati 16mila passaporti: “Tremila di questi non ancora ritirati”

La questura di Piacenza nei primi undici mesi del 2023 ha rilasciato 16mila passaporti, (normalmente sono 8mila in 12 mesi), ma oltre 3mila di questi sono rimasti nei cassetti della centrale, senza essere ritirati dai legittimi proprietari. In sostanza, un cittadino su cinque chiede il passaporto, fa effettuare la lavorazione e poi non lo ritira.

Il portale web dell’ufficio passaporti della questura di Piacenza apre tutte le mattine alle 8.00, rendendo disponibili un centinaio di passaporti al giorno. Le richieste per ottenerli vengono “bruciate” nel giro di dieci minuti.

“Invitiamo coloro che non hanno urgenze – fa sapere dalla questura la dirigente della Divisione di polizia amministrativa e sociale Giovanna Sabato – a fare richiesta del passaporto con calma”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ