A 93 anni Piroli rinnova il passaporto: “Vorrei tornare in Palestina con la pace”

Domenico Piroli ha voluto fare il passaporto alla soglia dei 93 anni (li compie oggi, 15 aprile), stupendo anche il personale della questura che di recente gli ha consegnato il documento. Il decano della politica fiorenzuolana e delle lotte sindacali in tutto il Piacentino ha voluto rinnovare il passaporto per altri dieci anni perchè vorrebbe “volare di nuovo in Palestina e vederla finalmente come terra di pace”. Che il desiderio di pace universale sia radicato in lui, lo dimostra la bandiera arcobaleno che da anni campeggia fuori da casa sua, a Fiorenzuola.

“Siamo rimasti io, il Papa e pochi altri – dice – a chiedere il cessate il fuoco. Questo appello i grandi della Terra dovrebbero rivolgerlo al governo ultranazionalista israeliano, che certamente non rappresenta tutti gli israeliani e che sta ponendo sotto assedio la Striscia di Gaza, affamando e uccidendo civili”. Piroli era già stato in Palestina nel 1990, durante la prima Intifada.