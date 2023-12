Allerta sicurezza Capodanno, il questore: “Attenzione alta anche a Piacenza”

Rafforzata la sicurezza per il Capodanno piacentino, con un maggiore schieramento di steward e un più ampio transennamento dell’area di piazza Cavalli, dove il 2024 sarà accolto con un evento targato Radio Bruno e Planet Flunk. La notte di San Silvestro preoccupa le forze dell’ordine. Il ministero degli Interni ha diramato un’allerta terrorismo a livello nazionale e anche nella nostra città è stato predisposto il potenziamento delle misure di sicurezza. Lo ha spiegato oggi il questore di Piacenza, Ivo Morelli, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno.

L’appuntamento con i mezzi di informazione, inoltre, ha permesso di fare il punto sull’attività della questura per il rilascio dei passaporti, passati da 8.208 nel 2022 a 14.620 nel 2023, con tutte le criticità – in termini di attesa e disservizi – più volte lamentate dagli utenti. “Ma non c’è stato alcun piacentino – precisa il questore – che non sia riuscito a partire”. Oltre al dirigente, gli operatori allo sportello sono tre. “Oggi l’attesa è di 60-65 giorni” aggiunge Morelli. “Nel 2024, non dovrebbero esserci situazioni di criticità. Ma non bisogna tentare di prenotare un posto in anticipo di sei o sette mesi dalla scadenza del passaporto, ma nei tre mesi precedenti, per non togliere disponibilità alle urgenze”. Sono circa un migliaio, infatti, i passaporti ancora fermi nei cassetti, non ritirati dai richiedenti.