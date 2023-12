A Piacenza sempre più ladri nelle case: +26%. Crollo degli stupefacenti sequestrati

Aumentano i furti, le rapine e le ricettazioni: da 4.015 casi registrati l’anno scorso ai 4.353 nel 2023, quasi l’8,5% in più. Un incremento significativo riguarda soprattutto gli interventi per ladri in abitazione (+26%) e sulle auto in sosta (+12,5%). È la “fotografia” della questura di Piacenza in merito alla diffusione della criminalità quest’anno nel nostro territorio, città e provincia. I dati sono stati illustrati dal questore Ivo Morelli. “In realtà il quadro torna al livello pre-Covid, perché la lunga permanenza nelle abitazioni durante la pandemia aveva ridotto drasticamente i furti”.

Nel 2023 i reati complessivi rilevati dalla questura di Piacenza in tutto il territorio sono stati 9.663, erano 9.597 nel 2022. “Le denunce hanno visto una crescita significativa dei reati contro il patrimonio – spiega il questore – ma l’aumento delle segnalazioni dei cittadini sono un dato significativo, perché prima c’era una fetta sommersa di reati per la paura di rivolgersi alle forze dell’ordine“.

La divisione anticrimine ha emesso più Daspo rispetto all’anno scorso, da 15 a 25. “La presenza di una squadra di serie B ospite allo stadio Garilli, la Feralpisalò, ha inciso su questo fronte” evidenzia Morelli. Un fenomeno rilevante ha toccato i minori stranieri non accompagnati, passati da 173 a 239. Una maggiore spinta è stata data anche allo strumento del foglio di via (da 40 a 55), deciso dal questore per le persone ritenute socialmente pericolose.

C’è un forte calo nella quantità di stupefacenti sequestrati dalla squadra mobile: da 5.870 a 1.578 grammi. “Nell’area piacentina non ci sono organizzazioni ad alto livello che gestiscono grossi carichi di stupefacenti, ma si tratta perlopiù di piccolo spaccio” chiarisce il questore. Poi attenzione a truffe online, cyber-attacchi alle aziende, frodi informatiche e non solo: la polizia postale ha denunciato quest’anno 40 persone, quasi il doppio rispetto alle 23 dell’anno scorso.