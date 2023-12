Capodanno a Piacenza: Planet Funk in piazza e concerto al Municipale

Conto alla rovescia per la festa di Capodanno in piazza Cavalli, a Piacenza, che domenica 31 dicembre – con apertura dei varchi e accesso all’area a partire dalle ore 20.30 – vedrà protagonisti sul palco i Planet Funk, per una notte di grande musica dal vivo con una delle band più distintive del panorama elettro-dance internazionale da oltre venti anni. Ad aprire e chiudere al serata, condotta da Achille Maini, i dj di Radio Bruno per ballare tutti insieme con i successi dell’anno che si chiude e quelli di sempre. A corredo dell’evento, a partecipazione libera e gratuita, organizzato da Fondazione Teatri e Comune di Piacenza con la collaborazione di Mister Wolf Events e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, Coro Marketing, Assiteca Piacenza Srl, Erreci Luce & Gas, Steriltom, si amplia anche il ventaglio dei locali aperti, nell’occasione, nelle immediate vicinanze di piazza Cavalli, per cenare o brindare in compagnia, tra pizzerie e ristoranti, caffè e cocktail bar.

L’invito a festeggiare in piazza Cavalli è esteso anche al pubblico di appassionati che il 31 dicembre gremirà il Teatro Municipale per il tradizionale concerto di San Silvestro, su cui si alzerà il sipario alle 18.00 in scena l’Orchestra Farnesiana diretta dalla Maestra Gianna Fratta, con la partecipazione della soprano Leonor Bonilla, con musiche di Rossini, Strauss II, Donizetti, Verdi, Massenet, Arditi, Giménez, De Falla. Per informazioni è possibile contattare la biglietteria del Teatro ai seguenti recapiti: 0523-385720/385721, [email protected].