Municipale di Piacenza, ecco la stagione 2024-2025 tra opera, danza e concerti

Il Teatro Municipale di Piacenza ha svelato il ricco programma della stagione 2024/2025, che si terrà da dicembre a giugno. L’offerta comprende cinque titoli d’opera, sei concerti e cinque balletti, anticipando un significativo progetto verdiano previsto per l’autunno del 2025. Il cartellone è stato illustrato dalla presidente della Fondazione Teatri di Piacenza, la sindaca Katia Tarasconi, insieme alla direttrice Cristina Ferrari e al consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano Luigi Salice.

Opera: Un Viaggio tra Settecento e Novecento

La stagione d’opera sarà inaugurata il 20 e 22 dicembre 2024 con “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, con la direzione di Matteo Beltrami e la regia di Leo Nucci. Questa produzione sarà in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara e vedrà il debutto del soprano Claudia Pavone nel ruolo di Cio-Cio-San. Seguiranno “Giulio Cesare” di Georg Friedrich Händel il 31 gennaio e il 2 febbraio 2025, diretto da Ottavio Dantone e con la regia di Chiara Muti. A marzo, sarà la volta del celebre dittico “Cavalleria Rusticana/Pagliacci” di Mascagni e Leoncavallo, diretto da Aldo Sisillo e con la regia di Plamen Kartalov. La stagione si concluderà con “Die Zauberflöte” di Wolfgang Amadeus Mozart, l’11 e il 13 aprile 2025, in una nuova coproduzione con il Teatro Comunale di Ferrara.

Danza: Dal Classico al Contemporaneo

La stagione di danza inizierà il 5 gennaio 2025 con “Lo Schiaccianoci”, eseguito dal Balletto del Teatro Nazionale di Tirana. Il 26 gennaio, il piacentino Giacomo Rovero tornerà con un gala insieme agli artisti del Royal Ballet di Londra. Il 16 febbraio, la Compagnia Zappalà presenterà una nuova “Trilogia”, comprendente “L’après-midi d’un faune”, “Boléro” e “Le Sacre du printemps”. Il 2 marzo sarà dedicato al flamenco con “Una noche con Sergio Bernal”. La stagione si chiuderà il 16 marzo con “Romeo e Giulietta” del Balletto del Sud, con le coreografie di Fredy Franzutti.

Concerti: dal Barocco al Novecento

La stagione concertistica partirà l’8 novembre 2024 con il giovane pianista Artemy Sokolovsky. Il 31 dicembre, l’Orchestra Farnesiana terrà il Concerto di San Silvestro, diretto da Sesto Quatrini. Il 18 gennaio 2025, l’ensemble La Mole Armonica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai eseguirà musica antica. Il 28 febbraio, l’Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Krzysztof Urbanski, eseguirà il Concerto n. 5 di Beethoven, con il pianista Jan Lisiecki. L’8 marzo, la Filarmonica Arturo Toscanini celebrerà la Giornata internazionale della Donna con musiche di Sibelius e Korngold. La stagione si chiuderà il 4 aprile con il Requiem di Gabriel Fauré, diretto da Giulio Prandi.

Stagione Young

Il Campus Teatro, dal 9 al 14 settembre 2024, sarà l’inizio di una serie di iniziative per ragazzi. Il 24 gennaio 2025, sarà messo in scena “Il carnevale degli animali” di Saint-Saëns. Il 7 febbraio, “Il brutto anatroccolo” su musica di Salvatore Passantino verrà presentato in coproduzione con il Teatro Coccia di Novara. Il 7 marzo, “Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor”, tratto dal Falstaff verdiano, sarà realizzato grazie alla collaborazione con Opéra Grand Avignon. Il 21 maggio, il progetto “Bambini…all’opera!” offrirà uno spettacolo curato dagli allievi delle scuole primarie di Piacenza. La stagione si concluderà il 24 maggio con un grande evento finale.

Le stagioni 2024/2025 sono realizzate grazie al contributo di Comune di Piacenza, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren e Confindustria.