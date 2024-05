Solisti, coro e danzatori: il Concerto per gli Angeli strappa applausi al Municipale

Emozioni per il pubblico di ogni età che sabato 11 maggio ha partecipato al Concerto per gli Angeli organizzato dai Club Rotary, Rotaract e Interact del gruppo piacentino del distretto 2050.

evento benefico per sostenere minori in difficoltÀ

L’evento – in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il sostegno dei Club Rotary Codogno, Inner Wheel, Soroptimist e di Lilt Piacenza – aveva lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi per sostenere direttamente famiglie con minori 0-13 anni del territorio per la cura e l’assistenza dei loro figli con disagi sociali, mentali, fragilità e disabilità ha visto una buona partecipazione di pubblico e ha suscitato la sensibilità di tutti. Il teatro ha potuto ascoltare i musicisti dell’Ensemble Piacenza 2024, diretto da Patrizia Bernelich, in un susseguirsi di esibizioni con le allieve dell’Accademia di Danza Domenichino da Piacenza, diretta da Michela Arcelli e Elisabetta Rossi, e il Coro di Voci Bianche Piacenza diretto da Giorgio Ubaldi.

le esibizioni

Tra i momenti più emozionanti: l’esibizione di Elena Cecconi, protagonista di un assolo con flauto sulle note de “Il Cardellino” di Vivaldi; di Soljana Kapllani quando ha danzato la “Casta Diva” di Bellini; di Maurizio Sesenna, che ha cantato “Onda su onda” di Paolo Conte insieme al Coro di Voci bianche; di Gaetano Galli, già oboista della Scala, che si è esibito come solista intonando “Gabriel’s oboe” di Morricone, e di Luciano Cortellini nel suo assolo con la fisarmonica in “Oblivion” di Piazzolla. Coinvolgenti i momenti eseguiti contemporaneamente da orchestra, coro e danzatrici, dalla “Madame Butterfly” di Puccini, e l’intenso “Libertan-go” di Piazzolla. Ad aprire la serata, la sindaca Katia Tarasconi e il prefetto Paolo Ponta, insieme a monsignor Pierluigi Dallavalle in rappresentanza del vescovo, sono stati chiamati sul palco da Maria Grazia Sabato del Rotary a salutare gli spettatori.

Nei prossimi giorni si procederà alla quantificazione di quanto raccolto fino a pochi minuti prima dell’inizio del concerto alla biglietteria del teatro: “Prevediamo ulteriori donazioni anche da parte di chi non ha potuto partecipare”, spiega Sabato.

Durante il concerto, nel foyer un gruppo di allievi del liceo artistico “Cassinari” ha realizzato sul momento opere pittoriche che potranno essere scelte dietro donazione (info: sabato.mg@libero. it, tel. 345.8385777).

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA