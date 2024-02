Le manovre salvavita entrano a teatro, attori si formano. “Invitiamo altre compagnie”

“Con duecento persone a spettacolo, dobbiamo essere in grado di intervenire in caso di necessità”. E così le manovre salvavita arrivano a teatro. L’associazione Traattori ha aderito al programma di ReLife 2020 acquisendo le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione pediatrica. La speranza è di sensibilizzare altre compagnie.

Qui non c’è nulla di improvvisato, tutt’altro. L’associazione di Promozione Sociale TraAttori che si occupa di divulgare e insegnare l’improvvisazione teatrale, ha deciso di aderire al progetto. Attori e insegnanti hanno voluto apprendere le tecniche di manovre salvavita per essere pronti a intervenire in caso di necessità.

